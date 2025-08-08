El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz solar caldee rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados entre las 05:00 y las 07:00.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas. La máxima del día se registrará a las 15:00, con 33 grados, lo que podría generar una sensación de calor considerable. Sin embargo, a partir de las 16:00, la temperatura comenzará a descender, llegando a 31 grados a las 18:00 y finalizando el día en 16 grados a las 23:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% a la medianoche y disminuyendo a un 65% a las 10:00. A medida que la temperatura aumenta, la humedad también experimentará una caída, alcanzando un 41% a las 16:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 20 km/h a las 06:00. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, con velocidades de entre 3 y 10 km/h en la tarde y noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Barro podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas, y mantenerse hidratado.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento ligero, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.