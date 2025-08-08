El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se espera en Baiona un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 09:00, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso y despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 16 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será más notable a partir de las 10:00, cuando la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 20 grados a las 11:00 y los 22 grados a las 14:00. La tarde se presentará cálida, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 23 grados hasta las 21:00.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 89% a las 02:00, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 60-70% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más agradable a medida que avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 22:00. La bruma podría regresar en las horas nocturnas, pero no se anticipan condiciones adversas. En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.