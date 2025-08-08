El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, As Neves se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a media mañana. Este descenso en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 66% y alcanzará un 81% hacia las 05:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 30 grados a las 13:00 horas y llegando a un máximo de 35 grados hacia las 17:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de As Neves tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

El viento, que soplará predominantemente del este, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre los 8 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a 31 km/h hacia las 03:00 horas. A lo largo de la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas más fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al exterior.

La puesta de sol se producirá a las 21:43 horas, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre. La noche se espera que sea igualmente despejada, con temperaturas que descenderán gradualmente, permitiendo un ambiente agradable para las actividades nocturnas. En resumen, As Neves disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.