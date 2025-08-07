El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y la actividad de los peatones. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y utilicen las luces de cruce para garantizar su seguridad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 9:00 a.m., se espera que el cielo se aclare, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas irán en aumento, comenzando en torno a los 18 grados y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 80% en la mañana a niveles más cómodos en torno al 60% por la tarde.

El viento, que soplará predominantemente del oeste y suroeste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre 4 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de planes familiares, paseos por la playa o actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 24 grados hasta las 8:00 p.m. Posteriormente, se espera un ligero descenso en la temperatura, que caerá a 21 grados hacia la noche. La visibilidad seguirá siendo buena, y el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para aprovechar el verano y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado.

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Ribadumia se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno en el ambiente.

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a esta niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.