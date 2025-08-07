El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a esta niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 19 grados , y se mantendrá en torno a los 20-21 grados durante la mayor parte del día. La humedad relativa irá disminuyendo gradualmente, lo que permitirá que el calor se sienta más llevadero.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 23 km/h desde el noreste en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante en medio del calor estival. Las temperaturas máximas se prevén en torno a los 28 grados , especialmente durante las horas centrales del día, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar la exposición prolongada al sol.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que se traduce en un día seco y soleado. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, y para la noche se prevé un ambiente más fresco, con temperaturas que rondarán los 23 grados . La visibilidad mejorará considerablemente, y el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:47.

En resumen, el día de hoy en Vilagarcía de Arousa se presenta como una jornada mayormente soleada, ideal para disfrutar del verano, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.