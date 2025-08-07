El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada, pero recuperándose rápidamente a medida que avanza el día. Por la tarde, se prevé que las temperaturas se mantengan agradables, rondando los 27 grados hacia las 18:00 horas, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 80% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 50% por la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con las temperaturas cálidas, proporcionará un ambiente cómodo, aunque se recomienda mantenerse hidratado si se planea estar al aire libre durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en Vilaboa, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será excelente, lo que facilitará disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave. Es un momento perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno en el ambiente.

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Redondela se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 22 grados a las 11:00 y 24 grados a las 12:00.

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 30 grados.

