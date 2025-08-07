El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un calor notable, con valores que podrían llegar hasta los 34 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles altos durante la mañana, alcanzando un 94% en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 63% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta los 37 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol se mantengan presentes hasta el ocaso, que se producirá a las 21:46 horas. Esto brindará la oportunidad de disfrutar de una hermosa puesta de sol, ideal para paseos y actividades familiares.

Es recomendable que los residentes se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas más calurosas del día. Con un tiempo tan favorable, Vila de Cruces se convierte en un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 7 de agosto de 2025, A Estrada disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C a las 19°C en las primeras horas del día, proporcionando un inicio agradable para los habitantes.

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2 de la madrugada, pero sin riesgo de precipitaciones.

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un leve descenso hasta los 18 grados entre las 03:00 y las 05:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.