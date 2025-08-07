El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Vigo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y el transporte público. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 20 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, rondando el 78% al 81%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 26 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Esta combinación de factores hará que la tarde sea ideal para paseos por la ciudad o actividades en la playa, donde los vigueses podrán disfrutar del sol y del ambiente veraniego.

Sin embargo, hacia el final de la tarde y durante la noche, se anticipa la llegada de brumas que podrían volver a afectar la visibilidad. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas nocturnas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día perfecto para disfrutar de la belleza de Vigo.

Los vigueses deben estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la mañana y la noche, cuando la niebla y la bruma pueden afectar la visibilidad. En general, se espera un día agradable, ideal para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Cangas se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas principalmente por la presencia de niebla y bruma en diferentes momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta la tarde. Este fenómeno se mantendrá hasta el periodo de las 14:00 horas, cuando se espera que la niebla dé paso a la bruma, aunque la visibilidad seguirá siendo limitada.

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno en el ambiente.

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.