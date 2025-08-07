El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 19 grados a las 02:00 y 18 grados a las 04:00, proporcionando un ambiente fresco y cómodo.

A lo largo del día, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente. Para el mediodía, se anticipa que el termómetro alcance los 34 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Sin embargo, la tarde traerá un ligero descenso, con temperaturas que oscilarán entre los 32 y 30 grados en las horas posteriores. La noche caerá con temperaturas más frescas, alrededor de 20 grados a las 22:00, lo que ofrecerá un respiro del calor del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% a las 00:00 y disminuyendo a un 66% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Valga pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:47.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.