El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y los 18 grados a las 2 de la madrugada.
Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 30 grados a las 3 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 67% por la mañana, irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. A medida que el día avance, la humedad se situará en torno al 54% hacia las 8 de la tarde.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad a las 3 de la tarde, con velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en las horas más cálidas del día.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 9:45 p.m. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 9 de la noche y bajando a 22 grados hacia el final de la jornada.
En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.
