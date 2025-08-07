El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Tomiño se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y 18 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 25 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 57% y el 71%, lo que proporcionará un ambiente cálido pero cómodo. La brisa será suave, con vientos predominantes del sur, que alcanzarán velocidades de hasta 12 km/h en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación agradable.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados a las 14:00 horas. La combinación de cielos despejados y temperaturas cálidas hará que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados a las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 66% hacia el final del día, pero sin que esto afecte la comodidad general. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se producirá a las 21:46 horas.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvias. Los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este día soleado, ya sea realizando actividades deportivas, paseos o simplemente disfrutando de la naturaleza en un entorno propicio para el esparcimiento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.