El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 30 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se experimentará en las horas centrales.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 17:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 23 grados a las 21:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

El orto se producirá a las 07:33 y el ocaso a las 21:46, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Soutomaior hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido, seco y soleado, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.