El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un leve descenso hasta los 18 grados entre las 03:00 y las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 17 grados a las 06:00 y 07:00, y subiendo gradualmente hasta los 20 grados a las 09:00. El mediodía traerá consigo un aumento significativo en las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo de 35 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 34 grados a las 17:00 y 33 grados a las 18:00, hasta llegar a 31 grados a las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% a las 00:00 y disminuyendo a un 64% a las 10:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 67% a las 22:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección norte y noroeste, alcanzando rachas de hasta 37 km/h a las 18:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Silleda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La salida del sol está programada para las 07:30, mientras que el ocaso se producirá a las 21:45, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, será un día ideal para disfrutar del verano en Silleda, con cielos despejados y temperaturas cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.