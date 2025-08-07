El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Sanxenxo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y la actividad de los pescadores en la ría. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, que se mantendrá hasta las primeras horas de la tarde. Durante este tiempo, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 10 de la mañana y subiendo hasta los 22 grados hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A partir de las 2 de la tarde, se espera que el cielo se aclare un poco más, con condiciones de poco nuboso y despejado hacia la tarde. Esto permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando un máximo de 22 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, la bruma podría persistir en algunas áreas, especialmente cerca de la costa, lo que podría limitar la visibilidad en ciertos momentos.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en las zonas costeras. Esto podría ser un alivio para quienes busquen disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución en la playa debido a la posible presencia de oleaje.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día mayormente seco. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día de niebla matutina que dará paso a una tarde más despejada y cálida, ideal para disfrutar de las bellezas de la costa gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.