El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 22 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 03:00 horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 17 grados a las 04:00 y 16 grados a las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable. La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 63% y aumentando hasta un 90% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en la mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará su punto máximo a las 16:00 horas, con 34 grados . Este calor será acompañado por una ligera brisa proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. La dirección del viento variará, pero en general se mantendrá del oeste, lo que ayudará a mitigar un poco la sensación térmica en las horas más calurosas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde-noche, alcanzando los 29 grados a las 20:00 horas y bajando a 25 grados a las 21:00 horas.

La noche se presentará tranquila y despejada, con temperaturas que rondarán los 23 grados a las 23:00 horas. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, pero se mantendrá en niveles cómodos para el descanso nocturno. En resumen, el día de hoy en Salvaterra de Miño será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para aprovechar el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.