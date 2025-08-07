El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 22°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a medida que las temperaturas aumenten, alcanzando un 40% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de calor, especialmente durante las horas centrales del día. A partir de la tarde, se espera que la humedad aumente ligeramente, pero no será suficiente para generar condiciones de incomodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. Las condiciones son perfectas para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 23°C hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.