El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Ribadumia se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 24 grados en las horas centrales del día. La brisa será suave, con vientos predominantes del oeste y suroeste, que oscilarán entre 4 y 12 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable del calor.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Ribadumia disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La tarde se presentará especialmente cálida, con temperaturas que podrían llegar a los 24 grados , ideal para paseos por el campo o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los bares y restaurantes.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:47. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados a última hora de la tarde y bajando a 18 grados durante la noche. La humedad relativa se mantendrá en torno al 66%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La niebla matutina dará paso a un tiempo agradable, sin lluvias y con temperaturas que invitan a salir y disfrutar de la belleza natural de la región. Los vientos suaves y la ausencia de precipitaciones contribuirán a que sea un día perfecto para disfrutar de la vida en esta encantadora localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.