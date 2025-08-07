El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Redondela se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 22 grados a las 11:00 y 24 grados a las 12:00.

La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a un máximo de 29 grados a las 14:00, antes de descender gradualmente hacia la noche. A las 18:00, la temperatura se situará en 25 grados, y para las 21:00, se espera que baje a 24 grados. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 64% a la medianoche y alcanzando un 84% en las horas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 15:00. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, especialmente en las horas centrales del día.

Con el ocaso programado para las 21:46, la noche se presentará despejada y fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 23:00. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre en Redondela, aprovechando el tiempo favorable que se prevé.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.