El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 20 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 29 grados hacia las 14:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 26 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 50% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada hará que el día sea ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas en la ciudad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más calurosos del día. Sin embargo, se recomienda precaución en áreas expuestas, ya que el viento podría ser más fuerte en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los ciudadanos de Pontevedra pueden planificar sus actividades al aire libre con total tranquilidad, disfrutando de un día de verano que promete ser cálido y soleado.

Con el orto a las 07:32 y el ocaso a las 21:46, los habitantes de Pontevedra tendrán muchas horas de luz para aprovechar al máximo este espléndido día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.