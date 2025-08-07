El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 34 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 92% a las 05:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre los 3 y 12 km/h, predominando del norte durante la mayor parte del día. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que asegura un día seco y soleado ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el río o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:47. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar y llevar agua para mantenerte hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.