El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Ponteareas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a la 01:00 y los 24 grados a las 11:00.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, comenzando en un 62% y aumentando hasta un 76% a las 03:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 70% a las 10:00 y bajando a un 51% hacia las 21:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h a las 15:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Ponteareas podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un máximo de 33 grados a las 15:00 y 16:00, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 21:45, las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 28 grados a las 21:00 y 26 grados a las 22:00. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. En resumen, el tiempo de hoy en Ponteareas será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.