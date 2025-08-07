El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante las horas más cálidas de la tarde. Este ascenso térmico es característico de la época estival, y se espera que la sensación térmica sea aún más cálida debido a la exposición al sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 49% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Ponte Caldelas se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento suave será ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por las ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para disfrutar de actividades recreativas, paseos por la naturaleza o eventos al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes que rodean Ponte Caldelas.

El amanecer se producirá a las 07:32 y el ocaso será a las 21:46, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para explorar la localidad, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en los espacios verdes. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de las maravillas que ofrece Ponte Caldelas en pleno verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.