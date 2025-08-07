El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté poco nuboso, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, el sol brillará intensamente, alcanzando temperaturas máximas de hasta 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, ideal para actividades al aire libre, paseos por la costa o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Sin embargo, se recomienda precaución en actividades como la navegación o deportes acuáticos, ya que el viento podría generar condiciones cambiantes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia la tarde y 18 grados al caer el sol. El ocaso se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la playa.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para explorar y disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.