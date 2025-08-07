El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% y bajando a un 71% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A partir de la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados a las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.