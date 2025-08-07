El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con predominancia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que será especialmente densa en los periodos de la madrugada. Las temperaturas durante estas horas oscilarán entre los 17 y 18 grados , lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 62%.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a condiciones más despejadas, especialmente a partir de las 19:00 horas, cuando la temperatura podría alcanzar un máximo de 21 grados . Sin embargo, la bruma persistirá en algunos momentos, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alcanzando un 49% hacia el mediodía.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este y sureste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución debido a la posible presencia de ráfagas fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que Oia no experimente lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día mayormente seco, aunque la bruma matutina podría hacer que algunas actividades se vean afectadas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse nuevamente comprometida por la niebla, por lo que se aconseja a quienes planeen salir que tomen precauciones al conducir. En resumen, el día se presenta como una mezcla de niebla y bruma en la mañana, seguido de un periodo más despejado y fresco por la tarde, ideal para disfrutar de la belleza natural de Oia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.