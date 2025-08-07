El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, O Rosal se verá afectado por condiciones meteorológicas que se caracterizan principalmente por la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para evitar accidentes.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un tiempo más despejado. A partir de las 9:00 AM, las condiciones mejorarán notablemente, con cielos despejados que se mantendrán durante gran parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados y alcanzarán un máximo de 26 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 88% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 63% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes de O Rosal podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 11:00 PM. La niebla podría regresar en las horas nocturnas, por lo que se recomienda estar atentos a las condiciones de visibilidad si se planea salir.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente despejado después de una mañana de niebla, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.