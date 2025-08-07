El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 18 grados a las 03:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados entre las 05:00 y las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 17 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a los 30 grados a las 14:00 y 15:00, lo que marcará el pico de calor del día. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 27 y 28 grados hasta las 19:00, cuando comenzará un ligero descenso hacia los 25 grados a las 21:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 91% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 29 km/h entre las 16:00 y las 17:00. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de O Porriño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:46, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.