El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y el tráfico marítimo. Se recomienda a los conductores y navegantes que tomen precauciones adicionales.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 11 de la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados a lo largo del día, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas más cálidas. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 91% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 72% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa marina ayudará a moderar las temperaturas, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la costa o en el mar. La dirección del viento también sugiere que las condiciones serán favorables para la navegación, aunque se aconseja estar atentos a los cambios en la intensidad del viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo. En resumen, O Grove se prepara para un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y condiciones ideales para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.