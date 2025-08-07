El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Nigrán se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla densa, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 10:00 AM, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 19 grados a las 11:00 AM y llegando a un máximo de 22 grados hacia las 2:00 PM. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que permitirá que el calor se sienta más cómodo a medida que el día avanza.

El viento, que soplará predominantemente del oeste, será ligero en las primeras horas, con velocidades de entre 1 y 3 km/h. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Nigrán disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este un día ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, situándose en torno a los 20 grados a las 4:00 PM. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. Al caer la noche, la niebla podría regresar, especialmente después de las 9:00 PM, cuando las temperaturas bajen a 19 grados .

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, seguido de un periodo mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar del verano. La combinación de temperaturas agradables y un viento moderado hará que sea un día perfecto para disfrutar de las bellezas naturales de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.