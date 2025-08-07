El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 42% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor, especialmente durante las horas pico, aunque la brisa suave que se prevé ayudará a mitigar el calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera constante, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h, predominando del norte y noroeste. Esta brisa ligera será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente más fresco y agradable para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:46. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 22 grados, lo que sugiere una noche cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero. No olvides hidratarte y protegerte del sol si planeas estar fuera durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.