El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (77%), irá disminuyendo gradualmente, situándose en torno al 41% a media tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación térmica podría ser más llevadera debido a la disminución de la humedad.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas más cálidas. Este viento podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde, cuando el calor es más intenso.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y el cielo despejado permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:47 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas. En resumen, el día de hoy en Moraña se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y seco, ideal para actividades recreativas y encuentros sociales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.