El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Mondariz se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 42% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h, predominando direcciones del este y sureste. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto es una excelente noticia para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, pero se recomienda el uso de protector solar, especialmente durante las horas pico de radiación solar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:45. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones perfectas para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento suave promete un día placentero para todos los residentes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.