El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno en el ambiente.
A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso y despejado. A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 20 grados a media mañana y llegando a un máximo de 25 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 59% en las horas centrales del día.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 28 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor y la humedad. Este viento suave será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en la costa, donde la brisa marina puede ser refrescante.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Moaña podrán disfrutar de un día soleado y cálido, perfecto para paseos por la playa o actividades en el entorno natural. Sin embargo, es recomendable llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas pico.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados . La bruma podría regresar, especialmente en las horas más tardías, creando un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada. La puesta de sol se producirá a las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, un día ideal para disfrutar de la belleza de Moaña, con condiciones climáticas favorables y agradables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.
