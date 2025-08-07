El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:33. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más tempranas.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá agradable, alcanzando los 20 grados a media mañana. La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% y aumentando hasta un 83% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, aunque sin riesgo de precipitaciones, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad comenzará a descender gradualmente, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

El viento será ligero, predominando del oeste con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará a dirección norte, manteniendo su velocidad moderada.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados a las 19:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 65% hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:47.

En resumen, el día en Meis se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque ligero, ofrecerá un respiro ante el calor. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día soleado y cálido para disfrutar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.