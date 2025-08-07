El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que favorecerá actividades al aire libre y un ambiente propicio para disfrutar del verano. La humedad relativa, que se mantendrá en niveles moderados, rondando entre el 68% y el 76%, contribuirá a que la sensación térmica sea agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, predominando las direcciones del oeste y noroeste. Este viento ligero será un alivio ante el calor del día, proporcionando una brisa refrescante que hará más llevaderas las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias y la estabilidad del tiempo permitirán que los habitantes de Meaño disfruten de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:47. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 grados, lo que sugiere que será un buen momento para salir a disfrutar del aire fresco.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias, lo que promete un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.