El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2 de la madrugada, pero sin riesgo de precipitaciones.
Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 34 grados a las 4 de la tarde, lo que sugiere un día caluroso. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 78% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más soportable a medida que avanza la jornada.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 13 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:45. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 26 grados a las 9 de la noche y bajando a 24 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 74% hacia el final de la jornada.
En resumen, el día en Lalín se perfila como ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas cálidas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso de la tarde, manteniéndose hidratados y buscando sombra cuando sea necesario. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado contribuirán a que sea un día agradable para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.
