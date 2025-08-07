El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la niebla cubra la isla, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 16 y 19 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 96%.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo parcialmente despejado. A partir de las 14:00 horas, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 24 grados . La sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución debido a la posible presencia de bruma en algunos momentos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de entre 3 y 11 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h, especialmente en las zonas costeras, lo que podría generar un oleaje moderado. Es aconsejable que los navegantes y pescadores tomen precauciones adicionales.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que contribuye a un ambiente seco y cálido. Sin embargo, la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más calurosas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, y se espera que a partir de las 20:00 horas, el termómetro marque alrededor de 23 grados . La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:48 horas.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado con niebla en la mañana, seguido de un tiempo cálido y seco durante la tarde. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma y el aumento del viento en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.