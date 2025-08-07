El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas principalmente por la presencia de niebla y bruma. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá a lo largo de la jornada. Este fenómeno atmosférico se mantendrá hasta bien entrada la tarde, afectando la movilidad y la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 17 y 23 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 18 grados, mientras que a medida que avance la jornada, se alcanzarán máximas de hasta 23 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa, que variará entre el 41% y el 75%, podría hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que sugiere que los habitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco, aunque la bruma podría generar una sensación de inestabilidad en el tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se prevé que sople con una velocidad que oscilará entre los 2 y 10 km/h, predominando direcciones del noreste y este. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas costeras.

Es importante que los residentes y visitantes de A Guarda tomen precauciones al conducir, debido a la niebla que puede reducir la visibilidad. Se recomienda mantener una velocidad moderada y utilizar las luces de cruce para mejorar la visibilidad. Además, es aconsejable estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que la bruma puede cambiar rápidamente.

En resumen, el día se presentará con niebla persistente, temperaturas agradables y un ambiente seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante la visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.