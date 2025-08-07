El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% y descendiendo a lo largo del día hasta llegar a un 70% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, se podría sentir un poco de bochorno en las horas más cálidas. La bruma y la niebla que se presentaron en las primeras horas de la mañana se disiparán, dando paso a un cielo claro que permitirá disfrutar de la luz solar.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, predominando del este y noreste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. A medida que avance el día, el viento se intensificará ligeramente, alcanzando rachas de hasta 22 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados alrededor de las 3 de la tarde. Sin embargo, conforme se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 22 grados hacia las 9 de la noche. El ocaso se producirá a las 21:46, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento suave que aportará frescura y sin posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.