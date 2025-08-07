El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 31 grados, ofreciendo un calor notable pero soportable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 37% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:46 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas una vez que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.