El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

Hoy, 7 de agosto de 2025, A Estrada disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C a las 19°C en las primeras horas del día, proporcionando un inicio agradable para los habitantes.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 34°C. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (76%), disminuirá a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en la tarde, alrededor del 28%. Sin embargo, es importante que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

El viento soplará de dirección norte, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. En las horas pico, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A pesar de estas ráfagas, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La tarde se presentará como el momento más cálido, con temperaturas que podrían llegar a los 34°C, mientras que la noche caerá con un descenso gradual de la temperatura, que se situará en torno a los 22°C a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:47 horas.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear. Sin embargo, se recomienda protegerse del sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa. En resumen, A Estrada vivirá un día de verano típico, con calor y cielos despejados, perfecto para disfrutar de las actividades estivales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.