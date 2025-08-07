El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando un 83% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 33 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que descenderá al 41% en las horas centrales del día, lo que hará que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Cuntis tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h, predominando del suroeste. En las horas más cálidas, se prevé que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que el día se acerca a su fin, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados por la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche sea más fresca y agradable. El ocaso se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.