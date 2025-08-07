El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados en las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente, alcanzando un máximo de 31 grados alrededor de las 15:00 horas. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (74%), irá disminuyendo a medida que el calor se intensifique, llegando a un 44% en las horas más cálidas.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 18 km/h a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real, especialmente durante las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas de la mañana podría haber algo de bruma y niebla, que se disipará rápidamente, dando paso a un cielo despejado.

Los amantes de las actividades al aire libre encontrarán un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de Catoira. Con un ocaso previsto para las 21:47, los atardeceres serán espectaculares, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y vientos moderados, ideal para disfrutar de un día al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.