El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Cangas se verá afectada por condiciones meteorológicas caracterizadas principalmente por la presencia de niebla y bruma en diferentes momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta la tarde. Este fenómeno se mantendrá hasta el periodo de las 14:00 horas, cuando se espera que la niebla dé paso a la bruma, aunque la visibilidad seguirá siendo limitada.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 17 y 23 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 18 grados, que descenderán ligeramente a 17 grados en la mañana. A medida que avance el día, se anticipa un aumento gradual, alcanzando los 23 grados en las horas de la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura puede resultar agradable, pero la sensación de calor se verá atenuada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 86% a lo largo del día.

La humedad será un factor constante, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán niveles del 75% al 86%. Esto, combinado con la niebla y la bruma, puede generar una sensación de incomodidad para quienes realicen actividades al aire libre. A medida que la bruma se instale, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Predominarán las direcciones del este y del sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 22 km/h en las horas de la tarde. Este viento suave puede ofrecer un alivio temporal ante la sensación de calor y humedad, aunque no será suficiente para disipar completamente la bruma.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Cangas podrán disfrutar de un día seco, aunque la visibilidad puede verse afectada por la niebla y la bruma. Es recomendable que quienes planeen salir, especialmente en las primeras horas, tomen precauciones al conducir y realicen actividades al aire libre, dado que la visibilidad puede ser limitada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.