El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 16 y 23 grados . Las primeras horas del día se mantendrán frescas, con temperaturas alrededor de 18 grados, pero a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual, alcanzando los 23 grados hacia la tarde. Este ascenso en la temperatura será acompañado por un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 87% en la mañana y bajará hasta un 66% al final del día, lo que proporcionará un ambiente más cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Cambados disfruten de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día sin lluvias.

El viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h en las horas más activas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 15 km/h, lo que no debería representar un inconveniente significativo para las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 10 de la noche. La niebla podría regresar en las horas nocturnas, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazarse por la zona.

En resumen, el día en Cambados se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Ideal para paseos, actividades familiares o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.