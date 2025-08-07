El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

Hoy, 7 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 31 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen los 21 grados a las 10:00 horas, aumentando gradualmente hasta llegar a un máximo de 31 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 93% a las 05:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% durante la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento suave será ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas en la naturaleza.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, aunque se prevé que haya bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:47 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 23:00 horas, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para actividades nocturnas.

En resumen, el día en Caldas de Reis se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvia y con un viento suave que hará más placentera la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.