El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, con una bruma persistente que podría dificultar la circulación. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con más fuerza hacia el mediodía.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 16 y 23 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 16 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 23 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura será acompañado de una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 65% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno en los momentos más cálidos.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría aportar un alivio momentáneo al calor. Sin embargo, la brisa será suave en general, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los residentes y visitantes de Bueu podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos por la playa o actividades en la naturaleza. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga agradable, aunque la alta humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más elevadas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está prevista para las 21:47, momento en el cual el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Bueu y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.