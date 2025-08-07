El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% y aumentando hasta un 82% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque las condiciones generales serán favorables para actividades al aire libre. A medida que el día progrese, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los residentes de Barro pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La bruma que se ha registrado en las primeras horas de la mañana se disipará rápidamente, dejando paso a un cielo despejado que se mantendrá durante la mayor parte del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 21:46. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.