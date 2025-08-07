El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Baiona se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla densa, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Entre las 9:00 AM y las 11:00 AM, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 18 grados, y la humedad comenzará a descender, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más agradable. A partir del mediodía, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados , con cielos despejados que invitarán a salir y disfrutar del aire libre.

El viento será moderado, predominando del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados, con un ambiente cómodo y soleado, ideal para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que es una buena noticia para aquellos que planean pasar tiempo en la playa o realizar excursiones en la naturaleza.

Hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 8:00 PM. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La niebla podría regresar durante la noche, pero no se espera que sea tan densa como en la mañana.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de las bellezas naturales de la región y participar en actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.