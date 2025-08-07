El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo hasta un 30% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante la tarde. Sin embargo, la brisa suave proveniente del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de As Neves pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:45.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pico de 34 grados a las 16:00. A medida que el sol comience a descender, las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, alcanzando los 26 grados hacia el final de la tarde. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 22 grados a medianoche.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión con amigos o simplemente relajarse en un parque. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, es un día perfecto para aprovechar al máximo el verano. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.